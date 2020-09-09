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KKTC Başbakanı Tatar duyurdu! KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye getiriliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 09.09.2020 19:44 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, gece yarısından itibaren KKTC'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıkladı.

KKTC Başbakanı Tatar duyurdu! KKTC'deki koronavirüs hastaları Türkiye'ye getiriliyor

Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, anavatan Türkiye'nin her zaman ve her konuda olduğu gibi Kovid-19’la mücadelesinde de KKTC'nin yanında olmaya devam ettiğini belirtti.

AMBULANS UÇAKLARLA TÜRKİYE'YE NAKLEDİLECEKLER

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, 27 Ağustos'ta Türkiye’nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirttiğini hatırlatan Tatar, "İşte bu çerçevede Türkiye bu gece yarısından itibaren buradaki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlıyor." ifadelerini kullandı.

Tatar, hükümetin çalışmaları ve Türkiye'nin de desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacaklarını kaydetti. (AA)

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