HABER
  4. KKTC Başbakanı Tatar: "Eastmed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan uygulanması mümkün değildir"

KKTC Başbakanı Tatar: "Eastmed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan uygulanması mümkün değildir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 15:35 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tatar: "Eastmed projesinin Türkiye'nin onayı olmadan uygulanması mümkün değildir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesinin, Türkiye'nin onayı olmadan hayata geçmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

UBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Tatar, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi arasında imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattıyla Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören Eastmed projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Rum yönetimi ve Yunanistan'ın iş birlikçileriyle doğal gaz konusunda Türk tarafıyla anlaşmak yerine, gerçekleşmesi neredeyse mümkün görülmeyen bir projeye (Eastmed) yönelmesinin sadece düşmanca bir tutum olarak nitelenebileceğini vurguladı.

Başbakan Tatar, "Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma (deniz sınırı anlaşması) dolayısıyla Eastmed projesinin Türkiye'nin de onayı olmadan hayata geçmesi mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Eastmed anlaşmasının bölgesel güvenlik gerçeklerine uygun olmadığına işaret eden Tatar, projenin ciddi bir istikrarsızlık potansiyelini de beraberinde getirdiğini belirtti.

Tatar, Rum-Yunan-İsrail üçlüsü tarafından imzalanan ancak uygulamaya girmesi için İtalya'nın da onayı beklenen Eastmed hakkında Rum tarafından yapılan açıklamaların tek hedefinin, Kıbrıs Türkü ile Türkiye'ye zarar vermek olduğuna dikkati çekti.

- "Söz konusu girişimin siyasi hayallerden kaynaklandığı görülmektedir"

Kıbrıs ve bölgenin, uzlaşma ve iş birliğine ihtiyacı olduğunu belirten Tatar, KKTC'nin Kıbrıs Türklerinin iradesini yansıtan bir devlet olduğunu ve Türkiye'nin de Ada'nın garantörü olarak KKTC'nin haklarının gasbedilmesine müsaade etmeyeceğini kaydetti.

Tatar, Doğu Akdeniz hidrokarbon kaynaklarının ekonomik yönden kazançlı pazarlara ulaştırılması için en uygun seçeneğin Türkiye olduğunun altını çizerek "Söz konusu girişimin (Eastmed) ekonomik değerlendirmelerden değil, Türkiye ve KKTC'yi, hakları olan enerji kaynaklarından mahrum etmeye yönelik siyasi hayallerden kaynaklandığı görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'deki enerji jeopolitiği, ülkelerin milli güç kapasiteleri ve mevcut askeri stratejik dengeler dikkate alındığında, Türkiye ve Kıbrıs Türklerini denklemden dışlamaya yönelik tüm teşebbüslerin yeni tırmanma risklerine neden olacağını savundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldıMahşer yeri gibi! İntikam sloganları atıldı
Eski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiEski kocasının birlikte yaşadığı kadını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandıEnez'de 48 kaçak göçmen yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC Başbakanı Ersin Tatar EastMed Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Binlerce kişi katıldı! İntikam sloganları atılıyor

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: Savaş suçudur

'Ben sütyen bile takmıyorum'

'Ben sütyen bile takmıyorum'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Cesur tercihini eleştirenlere sert çıktı! 'Edepsizlik...'

Trump'tan İran'a yeni tehdit

Trump'tan İran'a yeni tehdit

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İran-ABD krizi tırmanıyor: Çok büyük intikam alınacak

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

İstanbul Boğazı’nda korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

TOGG'dan yerli otomobile ilişkin 'bulmacalı' paylaşım

Meteoroloji'den yarın için (6 Ocak) kritik hava durumu uyarısı (İstanbullular dikkat)

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Ankara'da, cüzdan hırsızlarına 'Balçık' operasyonu

Böyle görüntülendiler! Hepsi yakalandı

TEM otoyolunda zincirleme kaza

TEM otoyolunda zincirleme kaza

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

'Peygamber soyundanım' deyip kanını içirmişti! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.