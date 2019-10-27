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KKTC Başbakanı Tatar: "Güçlü Türkiye’nin desteğiyle mücadelemizi başarı ile sürdürüyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.10.2019 16:49 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek destekleri ile hayatımıza devam ediyoruz ve mücadelemizi başarı ile sürdürmekteyiz" dedi.KKTC Başbakanı Tatar, Hatay ziyareti kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek destekleri ile hayatımıza devam ediyoruz ve mücadelemizi başarı ile sürdürmekteyiz" dedi.
KKTC Başbakanı Tatar, Hatay ziyareti kapsamında Kırıkhan ilçesindeki Bayezid-i Bistami Hazretleri’nin türbesini ziyaret etti. Daha sonra Kırıkhan Belediyesine geçen Tatar, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, Hatay Milletvekili Hüseyin Yaman ve Belediye Meclis üyeleri tarafından karşılandı. Başkan Yavuz’un ziyareti anısına plaket takdim ettiği Başbakan Tatar, Kıbrıslı bir Türk olarak burada bu kadar sevilmenin ve muhabbetle, sevgiyle karşılanmanın kendisini son derece duygulandırdığını ifade ederek, "Kendi bayrağımız altında hür, bağımsız, özgür ve gerçekten de kendi insanlarımızın güzel bir hayat sürebilmeleri için verdiğimiz büyük bir kutsal mücadeledir bu mücadele. Kıbrıs’ta devam ediyor, buralarda da devam ediyor ve tabii ki Allah başımızdan eksik etmesin. Güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti’nin yüksek destekleri ile hayatımıza devam ediyoruz ve mücadelemizi başarı ile sürdürmekteyiz" diye konuştu.
Bazı emperyalist güçler ve başka birtakım entrikalarla bölgede güçlü bir şekilde yollarına devam etmelerine karşı oyunlar oynandığını ifade eden Tatar, şöyle devam etti:
"Kıbrıs, baktığımızda 1974’de Barış Harekatı ile Kıbrıslı Türkler kendi devletleri çatısı altında yaşama imkanı bulmuşlardır. Başları dik yaşama noktasında kendi devletlerinin verdiği imkanlarla ve Türkye’nin desteği ile bugünlere kadar geldik ve bu kutsal mücadeleyi aynı anlayış ve azimle sürdürmekteyiz. Kolay bir yol olmadığını biliyoruz ve çok mücadele verdik. Bir devletin kendi halkına kendi demokrasisi için bir takım refah ve daha güzelini verebilmesi için büyük bir mücadele veriyoruz ve Tükiye’nin desteği ile hamdolsun bir aşamaya gelinmiştir ve yine Türkiye’nin desteği ile Anadolu’dan getirilen su ile tarımsal faaliyetler ve yan sanayi ile kendi insanımızı istihdam etmeyi ve bir ekonomik hayat vermeyi başardık."
Barış Pınarı Harekatı’na da değinen Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk hükümeti ve Türk Silahlı Kuvvetlerine şükranlarını ileterek, "Son yaptığım değerlendirmelerde ilk kez dünyada Amerika ile Rusya’nın beraber hareket ettiği, onay verdikleri bir olay yaşanmış burada. Bu da Türkiyemizin gücünü ve büyüklüğünü göstermektedir. Doğru harekat, haliyle bölgede huzur. Türkiyemizin güvenliği, huzuru ve barışı, bölge halkının huzuru, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de huzuru anlamındadır. Dolayısıyla onları bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Başarılar diliyorum, ne mutlu bize ki hep birlikte buradayız ve ne mutlu Türk’üm diyene diyorum" şeklinde konuştu.

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