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KKTC Başbakanı Tatar ‘hayalet şehir’ Maraş’ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 22:58 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar ’hayalet şehir’ olarak bilinen kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974’ten beri kapalı olan ’hayalet şehir’ olarak bilinen Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Ersin Tatar ’hayalet şehir’ olarak bilinen kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, 1974’ten beri kapalı olan ’hayalet şehir’ olarak bilinen Maraş’ta incelemelerde bulundu. Kapalı Maraş’taki incelemelerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tuğgeneral Cemal Volkan da hazır bulundu.
KKTC hükümeti 45 yıldır kapalı kalan Maraş’ın gerekli envanter çalışmalarının ardından tekrardan yerleşime açılmasını planlıyor.

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