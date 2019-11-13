KKTC Başbakanı Tatar, İnterpol'e 'aranıyor muyum' diye sordu

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar'ın, 'İnterpol tarafından arandığı yönünde' haberler tartışma çıkardı. Tartışmalar üzerine Başbakan Tatar, KKTC Polis Genel Müdürlüğü aracılığıyla Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı'na, kendisiyle ilgili sorun olup olmadığını sordurdu. Ankara'dan gelen cevapta, Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi paylaşıldı.

'Başbakan interpol tarafından aranıyor mu?' tartışması, bazı medya organlarında yer alan haberlerle gündemde yer buldu. 'Yurt dışına gidemeyeceği' yönündeki haberler üzerine Tatar, polisin kendisi ile ilgili araştırma yapmasını istedi.

Polis Genel Müdürlüğü de Türkiye Emniyet Müdürlüğü İnterpol Dairesi Başkanlığı ile iletişime geçti. Başbakan Tatar ile ilgili olarak uluslararası bir sorunun olup olmadığını sorguladı. Ankara'dan konuyla alakalı gelen cevapta ise Başbakan Tatar ile ilgili bir sorunun olmadığı bilgisi yer aldı. Bunun üzerine Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Başbakan Tatar'a konuyla ilgili yazılı bilgi verdi. Manavoğlu'nun yazılı açıklamasında, "Yapılan araştırmada kayıtlarımızda herhangi bir aranırlığınızın bulunmadığı, keza T.C. Emniyet Müdürlüğü Interpol Daire Başkanlığı tarafından da şahsınızla ilgili bir soruşturma veya aranırlık durumunuzun olduğuna dair Genel Müdürlüğümüze ulaşan bir bilgi bulunmadığı tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.