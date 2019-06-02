HABER

KKTC Başbakanı Tatar İstanbul’a gidiyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.06.2019 19:51 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın İstanbul’a gidiyor.KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın İstanbul’a gidiyor.

KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın İstanbul’a gidiyor.
KKTC Başbakan Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay günübirlik çalışma ziyareti kapsamında yarın İstanbul’a gidiyor. KKTC Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da eşlik edeceği Başbakan Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya gelecek.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada görüşmelerde özellikle ekonomik ve mali konuların ele alınacağını belirtti. Özersay, UBP-HP Koalisyon Hükümeti’nin güvenoyu almasının ardından Türkiye yetkilileri ile çalışma toplantısı yapacaklarını ifade ederek, “Toplantıda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki son durum, özellikle ekonomik ve mali konular ele alınacak” dedi.
Yarın sabah Lefkoşa Ercan Havaalanı’ndan İstanbul’a hareket edecek heyette Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sunat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu da yer alacak. Heyet yarın akşam adaya dönecek.

Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar Saçları dönme dolaba takıldı! İnanılmaz anlar
Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)Keskin'de AK Parti adayı seçimi kazandı - Yeniden (2)
Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”Bakan Soylu: “10 yıl ortalamasında trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 20’yken, bu sayı şu anda 7’dir”

En Çok Okunan Haberler

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

'Dengeden şaşmayın' deyip bikinili fotoğraf paylaştı

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Dev gemi kontrolden çıktı! Yaralılar var

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

Oy kullanma işlemi devam ederken MHP'li aday çekildi

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

ABD'den flaş İran açıklaması: Hazırız!

'Meryem coştu bir kere'

'Meryem coştu bir kere'

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

Sakarya Hendek'te deprem! İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

TBMM Genel Kurulu'nda 'Trabzon' tartışması

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Süleyman Soylu'dan vatandaşa 'Her şey güzel olacak' yanıtı

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Kılıçdaroğlu: YSK’nın bazı hakimleri AK Partililere telefon etti

Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Devlet Bahçeli'den flaş açıklama: Umut ve memnuniyet verici

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Meclis, bayram sonrası 'asker' ve 'yargı' mesaisi yapacak

Erdoğan'dan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri" Genelgesi

Erdoğan'dan 15 Temmuz Genelgesi

Bakan Soylu, Bolu'da trafik tedbirlerini denetledi

Bakan Soylu'dan trafik denetlemesi

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Erdoğan'dan Kadir Gecesi Programı'nda önemli mesajlar

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

Türkiye'den son dakika S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.