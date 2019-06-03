KKTC Başbakanı Tatar İstanbul'da

\u0130STANBUL (AA) - Cumhurba\u015fkan\u0131 Yard\u0131mc\u0131s\u0131 Fuat Oktay, Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti (KKTC) Ba\u015fbakan\u0131 Ersin Tatar ile bir araya geldi.\nVahdettin K\u00f6\u015fk\u00fc'nde, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen g\u00f6r\u00fc\u015fme, 1 saat s\u00fcrd\u00fc.Pusu kurup katliam yapt\u0131! Korkun\u00e7 detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131Meclis Ba\u015fkan\u0131 \u015eentop K\u0131rklareli\u2019de cenaze t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131Davuto\u011flu: Yeni h\u00e2le ihtiyac\u0131m\u0131z var