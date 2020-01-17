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  4. KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı kabul etti

KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.01.2020 17:17 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kabul etti.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının davetlisi olarak adada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kabul etti.

KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı kabul etti

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kabul etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, toplu taşımanın daha gelişmiş ve modern bir hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının davetlisi olarak adada bulunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı kabul etti. Büyükkılıç ve berbaerindeki ekibi, Bakanlığın talebiyle KKTC’deki toplu taşımacılığa yönelik fizibilite çalışmaları gerçekleştirerek "KKTC Ulaşım Master Planı" konusunda yol haritası belirledi.

"Gönül bağımız var"
KKTC Başbakan Ersin Tatar yaptığı konuşmada, Kayseri ile gönül bağları bulunduğunu belirtti. KKTC’nin bölgedeki öneminin, Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle birlikte arttığını kaydeden Tatar, bu konuda Türkiye ile KKTC’nin birlikte hareket ettiğini ve büyük bir iş birliği içinde olduklarını söyledi. Tatar, Türkiye ile ekonomik, siyasi, kültürel bağlarının güçlendirilmesi için mücadelelerini sürdürdüklerini belirterek Kıbrıs’ta Türklerin mücadelesinin çok uzun yıllardır devam ettiğini ve 1571’den beri Türkiye ile bağlarının bulunduğunu ifade etti.
Su projesinin önemini vurgulayan Tatar, benzer başka projeler üzerinde de çalışıldığını ve Türkiye ile ilişkilerin arttıkça kendilerini daha güçlü hissettiklerini söyledi.
Turizm, yüksek öğrenim, tarım, sanayi ve inşaat sektörünün KKTC’de gelişmiş sektörler olduğunu dile getiren Tatar, dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda ziyaretçilerin KKTC’ye geldiğini hatırlattı.
Başbakan Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halklarının birbirini daha iyi tanıması ve anlamasının önemli olduğunu söyleyerek milli duyguların her zaman yaşatılması gerektiğini belirterek bunun için artık çok gelişmiş hale gelen sosyal medyanın da kullanılabileceğini vurguladı.

Büyükkılıç’tan yavru vatana destek
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kıbrıs’ın ulaşım projeleriyle ilgili ekibinin çalışma yaptığını kaydederek her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti. Kayseri’nin endüstrisi, sanayisi, ticaretiyle kendinden söz ettiren bir şehir olduğunu belirten Büyükkılıç, Kayseri’nin 6 bin yıllık geçmişiyle büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu anlattı. Son yıllarda Kayseri’nin kayak turizmiyle ön plana çıktığını dile getiren Büyükkılıç, Erciyes Dağının artık uluslararası müsabakalara ev sahipliği yaptığını da hatırlattı.
Öte yandan açıklamaların ardından karşılıklı hediye takdimi de gerçekleştirildi.

KKTC Başbakanı Tatar, Kayseri Belediye Başkanı Büyükkılıç’ı kabul etti

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