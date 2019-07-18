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KKTC Başbakanı Tatar: “Kıbrıs Türk halkı, Türk pilotlarını takdirle anıyor”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 18:53 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen türk pilotlarını takdirle anıyor” dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ilk kadın filo komutanı olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türk halkı hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen türk pilotlarını takdirle anıyor” dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere adada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan ilk kadın filo komutanı olan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Türk Yıldızları Akrobasi Timi Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay ve Türk Yıldızları Akrobasi Timi pilotlarını kabul etti. Kıbrıs Türkü’nün Türk Yıldızlarını, Türk filolarını ezelden beridir takdirle takip ettiğine işaret eden Tatar, ekibi adada görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kıbrıs Türk halkının, hava savunmasında her zaman ve her koşulda yardıma gelen Türk pilotlarını takdirle andığını dile getiren Tatar, Kıbrıs’ın Türkiye’den sadece 40 deniz mili uzak olduğuna işaret ederek, filoların dakikalar içinde adaya gelinebilmesinin güvenlik açısından önemine değindi.
8 Ağustos’ta Cengiz Topel’in kabri başında tekrar anılacağını söyleyen Tatar, bu yılki etkinlikte, 1960’lı yıllarda Cengiz Topel’le birlikte Kıbrıs semalarında uçan ve Kıbrıs Türkü’nün güvenliği için her türlü riski alan pilotların isimlerinin de anıt başında bir kütüğe kazınacağını söyledi.
Filo Komutanı Pilot Binbaşı Esra Özatay da kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’de olmanın kendileri için büyük bir gurur ve onur olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi.

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