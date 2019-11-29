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KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır.

KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır

Sefa KARAHASAN, (DHA)- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır. Türkiye’nin geleceği için KKTC’nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.
Kıbrıslı Türklerle görüşmeler yapmak için İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin imzalanan mutabakat hakkında yaptığı açıklamada, "KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır. Türkiye’nin geleceği için KKTC’nin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis arasında Berlin'de yapılan görüşmeye de değinen Tatar, "Biz hükümet olarak görüşmede bir aşama kaydedildiğini düşünmüyoruz. Alternatif fikirlerin de mutlaka masaya gelmesi gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Federal çözüm bir umut olmaktan çıkmıştır" diye konuştu. "Cumhurbaşkanı Akıncı ve yanındakiler, sadece federal çözümün olabileceğini savunuyor" diyen Tatar, "Fakat Meclis’teki 50 Milletvekilinin 35’i bizim gibi düşünüyor. Federasyonu reddetmiyoruz, o da masada dursun, Türkiye de öyle söylüyor. Fakat alternatifler de masada dursun diyoruz" şeklinde konuştu.

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KKTC Başbakanı Tatar: KKTC, Doğu Akdeniz’de çok büyük bir değer kazanmıştır

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