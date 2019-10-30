KKTC Başbakanı Tatar: “KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir”

“Guterres belgesi sıfır asker ve sıfır garanti içeriyor” Başbakan Tatar, Guterres belgesinin “sıfır asker, sıfır garantiyi” içerdiğini belirterek, “Aksini iddia eden varsa gelip söylesin” dedi. Tatar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de dikkat çekerek, “Artık KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir” ifadelerini kullandı. Tatar, 1974 Barış Harekatı’nda gazilerin fedakârlığı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığı ile Kıbrıs’a barışın geldiğini, daha sonra ise Kıbrıslı Türklerin de KKTC’yi kurarak devlet çatısı altında yaşamaya başladığını belirtti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir” dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Muharip Gaziler Derneği Uşak ili gazileri ile Başbakanlıkta bir araya geldi. Kabulde konuşan Tatar, Berlin Duvarı’nın yıkıldığı tarihte Berlin’de görüşme planlayanların “AB’nin son duvarı Lefkoşa’dır” mesajı vermeye çalıştığını vurguladı. Bunu iyi okumak gerektiğini, Rumların adayı Yunan adası yapma hayalinden vazgeçmediğini söyleyen Tatar, Kıbrıs’ta iki devlet bulunduğunu, bu nedenle de egemen eşitlik temelindeki bir anlaşmanın federal çözümden daha gerçekçi olduğunu söyledi.

“Büyük oyun Kıbrıs’ta bir anlaşma”

Kıbrıs Türkünün mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, “Hâlâ görüşmeler olsun mu olmasın mı ne konuşulacak ne görüşülecek tartışılıyor. Büyük oyun Kıbrıs’ta bir anlaşma. Ama o anlaşma diğer tarafa göre federal devlet; esasında üniter bir devlet, AB içinde ve Türkiye’nin buradan yavaş yavaş bağlarının kopartılmasıdır” dedi.

Başbakan Tatar, bazı insanların, Rumların Kıbrıs’ın Yunan adası olması ve Türklerin sadece azınlık statüsünde kalması hayalinden vazgeçmediğini iyi bildiğini ifade etti. Tatar, “Birtakım oyunlarla günün sonunda AB içinde serbest dolaşım, serbest yerleşim, toprak tavizi ve garantörlüğün de sulandırılmasıyla bir de bakacağız ki Türkiye’nin de zaman içinde buradan ayrılması gündeme gelecek. AB’nin bir üyesinin garantörü artık 3’üncü bir ülke olamaz diyorlar. İşi oraya kadar getirdiler. Dolayısıyla biz buna şiddetle karşıyız” dedi.

“Egemen eşitlikte bir anlaşma iki ayrı devletten ibaret”

Kıbrıs’ta 50 sene yapılan federal görüşmelerden sonra artık siyasi eşitlik temelinde değil, egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olması gerektiğini belirten Başbakan Tatar, egemen eşitlikte bir anlaşmanın da iki ayrı devletten ibaret olduğunu söyledi.

Başbakan Tatar, “Bize diyorlar ki bu gerçekçi değildir. Bunu BM kabul etmez. Ama esas gerçekçi olmayan kendileridir. Çünkü esas gerçek şu anda Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Rum tarafında bir devlet var. Kuzeyde bir devlet var. Hiçbir güç bu devletin ortadan kalkmasına yetmez” dedi.

Tatar, “Artık KKTC’nin varlığı, Türkiye’nin güvenliği için de önemlidir. Bu coğrafyada KKTC’nin var olması lâzımdır. İki ay yıldızlı bayrağımızın KKTC toprağında dalgalanması milletimize güç vermektedir” dedi

