KKTC Başbakanı Tatar, Kocaelili iş adamları heyetini kabul etti

Kocaeli Sanayici ve İşadamları Derneği heyetini kabul eden KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs Türk halkının kalbi her zaman Türkiye ile beraber atıyor’’ dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, ekonominin sağlam zeminde olması için devletin güçlü olması gerektiğini belirterek devleti geliştirmek amacıyla çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Başbakan Tatar, Kocaeli Sanayi ve İşadamları Derneği (KOSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Kaya ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Şeref Salonu’nda yer alan kabulde konuşan Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının kalbinin her zaman Türkiye ile beraber attığını belirterek, dualarının Türk ordusuyla olduğunu vurguladı. Tatar, Türkiye’nin hem kendi güvenliği hem de bölge barışı için bu adımı attığını kaydetti. Tatar, Barış Pınarı Harekatı’nın iyi gittiğini de belirterek, harekatın başarılı olacağına inançlarının tam olduğunu belirtti.

Türkiye ile gönül ilişkisinin aynı şekilde devam edeceğini, Türkiye’nin desteğiyle KKTC’nin gelişme yolunda önemli adımlar attığını, her alanda sektörde gelişmeler yaşadıklarını anlatan Tatar, Kıbrıslı Türklerin dünyada her alanda başarılar elde ettiğini ifade etti ve ülkenin en büyük kazancının bu olduğunu söyledi.