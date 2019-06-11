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KKTC Başbakanı Tatar, Lefkoşa Büyükelçisi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 00:12 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.
KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri kabulde yaptığı konuşmada, Başbakan Tatar’a, Başbakanlık görevinin hayırlı olması dileklerini iletti. Başçeri, yeni koalisyon hükümetinin göreve başlaması vesilesiyle “hayırlı olsun” ziyaretine geldiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi KKTC devleti ve halkının yanındadır" diye konuştu.
İşbirliğinin devam edeceğini ve bu dönemde birlikte yapılacak işleri görüşmek için geldiklerini ifade eden Başçeri, tüm mesai arkadaşlarının işbirliği içinde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Başbakan Ersin Tatar da, ziyaretten dolayı memnun olduklarını belirterek, hükümetin güvenoyu alır almaz Türkiye’de Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile çok verimli toplantılar yaptıklarını anımsattı. Tatar, KKTC’nin gelişmesi, kalkınması, halkın da refahı için çalışacaklarını ve bunun istikrarlı bir şekilde devamı için Türkiye Cumhuriyeti ile çalışacaklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gösterdiği kararlılığın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta asıl hukuka aykırı davranış ve yanlışları Rum tarafının yaptığını kaydetti.
Tatar, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını korumanın önemine işaret ederek, Rum kesiminin Fatih gemisi personeli ile ilgili aldığı tutuklama kararının yanlış olduğunu, her zaman Fatihin yanında olduklarını söyledi.

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