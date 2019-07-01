KKTC Başbakanı Tatar patlamanın yaşandığı olay yerini inceledi

KKTC Başbakan Ersin Tatar, dün gece Taşkent köyünde düşen, patlama ve yangına neden olan cisimle ilgili olay yerinde incelemelerde bulundu.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Tevfik Algan ve diğer yetkililerle birlikte Taşkent köyüne gece saatlerinde düşen ve patlamaya yol açan cisimle ilgili olay yerinde inceleme yaptıktan sonra basına açıklama yaptı. Tatar, “Kesin bir şey söyleyemeyeceğim, fakat bana verilen bilgi bunun füze olduğu yönünde. Kaza olabilir veya havada bir saldırı üzerine parçalanmış ve buraya düşmüş olabilir. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, GKK Komutanı’nın bu bilgileri Türkiye’deki Genelkurmay’a ilettiğini, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Tatar, “Tesellimiz bunun bir yerleşim yerine düşmemesidir. Tabii ki bu bir gerginliğin neticesidir. Bölgede bu tür olaylar yaşanıyor. Şahsen ben bunun kaza veya rastlantı olduğunu düşünüyorum. Tekrarını beklemiyorum” dedi.

“Çok da abartmayın”

Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle olayların yaşandığına işaret eden Tatar, konunun çok da abartılmamasını istedi. Tatar, basının “Bu füze nereden geldi? Üzerinde Rusça yazılar olduğu doğru mu? Türkiye’den uzman gelecek mi?” sorularını da yanıtladı. Tatar, “Bu olay basit bir olay değil. Bütün detaylar tetkik edilecek. Gerekirse Türkiye’den ekip gelecek. GKK Komutanımız Türkiye’yle iletişim halinde” yanıtını verdi. Başbakan Tatar, basının bu yangından sonra zehir saçıldığı, evlerin boşaltılıp boşaltılmadığı ve Türkiye ile doğrudan iletişime geçip geçmediği ile ilgili sorularını da cevapladı.

“Zehir saçılması diye bir şey olacağını düşünmüyorum”

Başbakan Tatar “Dikmen’e de bir parça düştüğü bilgisi var. Epey yayıldığı söyleniyor. Evlerin boşaltıldığıyla ilgili bir bilgim yok. Zehir saçılması diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Kesin bilgi, tetkikler sonrasında verilecek. Türkiye’deki yetkililerle Kolordu ve GKK üzerinden haberleşiyorum” diye konuştu.

KKTC Bakanlar Kurulu ise özel gündemle toplanma kararı aldı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) komutanı bilgilendirme sonrası basına açıklamalarda bulunulacak.

