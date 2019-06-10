KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri'yi kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'yi kabul etti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ta (TAK) yer alan habere göre, Başbakanlık Şeref Salonu'nda gerçekleşen kabulde Başçeri'nin yanı sıra Türkiye Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Bilal Kendirci ile Başbakanlık Müsteşarı Ömer Aydın Köseoğlu da hazır bulundu.

Büyükelçi Başçeri, Başbakan Tatar'a, Başbakanlık görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.

Başçeri, yeni koalisyon hükümetinin göreve başlaması vesilesiyle “hayırlı olsun” ziyaretine geldiklerini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi KKTC devleti ve halkının yanındadır." dedi.

İş birliğinin devam edeceğini ve bu dönemde birlikte yapılacak işleri görüşmek için geldiklerini ifade eden Başçeri, tüm mesai arkadaşlarının iş birliği içinde görev yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Başbakan Tatar da ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, hükümetin güvenoyu alır almaz Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile çok verimli toplantılar yaptıklarını anımsattı.

Tatar, KKTC'nin gelişmesi, kalkınması, halkın da refahı için çalışacaklarını ve bunun istikrarlı şekilde devamı için Türkiye ile çalışacaklarını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gösterdiği kararlılığın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs'ta asıl hukuka aykırı davranış ve yanlışları Rum tarafının yaptığını kaydetti.

