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KKTC Başbakanı Tatar Türkiye'ye geliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.08.2019 00:41 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

ANKARA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak yarın Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tatar'ın KKTC Başbakanlığı görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi. Ziyaret çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.
KKTC Başbakanı Tatar'a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

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