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KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 22:39 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, yarın Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Söz konusu ziyaret, KKTC Başbakanı Tatar’ın görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye’ye ilk resmi ziyaretini teşkil edecek.

Ziyaret kapsamanda, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar arasında gerçekleştirilecek görüşmede, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın işbirliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlar ile Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerimiz ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması öngörülmektedir.
KKTC Başbakanı Tatar’a ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

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