HABER

KKTC Başbakanı Tatar, Türkiye'yi ziyaret edecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 22:20 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye gelecek - Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC Başbakanı Tatar, görevini üstlenmesinden bu yana Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tatar'ın, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik hususlarla Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarına dair faaliyetlerin ve Kıbrıs meselesine ilişkin son gelişmeleri ele almaları öngörülüyor.

Tatar'a ziyaretinde KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da eşlik edecek.

PARTNER Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler Oynadıkları rollerden çok göğüsleri konuşulan ünlüler
Eşinin şehit olduğu haberini ziyarete geldiği İzmir'de öğrendiEşinin şehit olduğu haberini ziyarete geldiği İzmir'de öğrendi
Ters yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktıTers yönden gelen cipe çarpmamak için kaldırıma çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar ziyaret

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Türkiye'nin ilk otobüs firması satılıyor

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

G.Saray'da flaş gelişme! Feshedildi

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Acı haber geldi! 1 şehit, 3 yaralı

Tunceli'de korkutan deprem!

Tunceli'de korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

O Başkan'a çığ gibi tepki! Hz. Muhammed'e hakaret etti mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
21 Ağustos 2019 Sayısal Loto sonuçları

6 bilen çıkmadı, 1 milyon TL devretti

Sultanbeyli’de feci kaza: 2 kişi korkunç şekilde can verdi

Feci kaza: Korkunç şekilde can verdiler

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme

Son dakika: Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı 3'e yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Kabine toplantısının ardından kayyum açıklaması! İstanbul ve Ankara sorusuna yanıt

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

Erdoğan, Trump ve Putin'le görüşecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.