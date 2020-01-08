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  4. KKTC Başbakanı Tatar, yağışlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

KKTC Başbakanı Tatar, yağışlardan etkilenen bölgelerde inceleme yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 22:30 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki gündür hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları birçok bölgede etkisini sürdürüyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) iki gündür hayatı olumsuz etkileyen hava koşulları birçok bölgede etkisini sürdürüyor. Sağanak yağışlar Gazimağusa anayolunu sular altında bırakırken bölgedeki çok sayıda yol da trafiğe kapandı. KKTC Başbakan Ersin Tatar, aşırı yağışlardan etkilenen bölgelerde incelemelerde bulundu. Tatar, KKTC’de birçok bölgenin yağışlardan etkilendiğini belirterek, duyarlılık ve hassasiyet içinde imkanlar çerçevesinde büyük sıkıntılar yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alındığını ifade etti. Tatar, bölgede derivasyon ve gölet çalışmalarının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği ve bölgede yapılması gereken yatırımların da bulunduğunu dile getirdi.
"Bu yağışlar hem su altı rezervlerin yükselmesi hem de tarım ve narenciye için bereket getiriyor" diyen Tatar, yaşananlardan dolayı bir takım derslerin de alınması gerektiğini belirtti. Tatar, devletin her noktada kendi sorumluluklarının bilincinde kaynaklarını en iyi şeklide değerlendirip gerekli tedbirleri almak için çalıştığını söyledi.
Öte yandan sağanak yağış, Rum tarafını da sarı alarma geçirdi. Bölgede birçok yerde su baskınları meydana geldi.

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