KKTC Başbakanı Tatar’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Aziz Tük ulusu Kurtuluş Savaşı’nı imkânsızlıklar ve yokluklarla özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermeden kazanmıştır. Atatürk’ün izinden yürüyen Türk ulusu, şimdi de her ferdi ile Türkiye’yi gelişmiş medeniyetler seviyesine taşıma çabası vermektedir.

Bizler eminiz ki, Türkiye iç ve dış odakların tüm düşmanca tavırlarına rağmen demokrasiye bağlılığını devam ettirecek, insan hakları ve evrensel değerleri gözeterek yolunda ilerleyecek ve mutlaka hedeflerine ulaşacaktır” dedi.

Kıbrıs Adası Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayalleri doğrultusunda Yunan olmamış Kıbrıs Türkü’nün ulusal ve dini aidiyetini yitirmeden, kendi devletini kurma noktasına gelmesinin bir yandan kendi direnişi, diğer yandan da Türkiye’nin özverili büyük askeri ve ekonomik desteği sayesinde olduğunun altını çizen Tatar, “Aklı başında, ben Kıbrıs Türküyüm diyen hiçbir kimse bu gerçeği yadsıyamaz. Türkiye bugün de Kıbrıs konusundaki haklarımızın korunmasında, haklarımızın elimizden alınmasının engellenmesinde, KKTC sınırları içinde güvenli bir ortamda yaşamamızın güç kaynağı ve teminatıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye kardeştir. Güçlü Türkiye güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demektir. Bunu idrak edemeyip, Türkiye’ye şu veya bu şekilde haksız saldırılarda bulunanlar Kıbrıs Türk halkının bir ferdi olamaz” dedi.

“Büyük önder, eşsiz komutan ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün yolu yolumuz, ilkeleri ilkelerimizdir” diyen Tatar, "Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan için canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyor, şahsım ve partimiz adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

