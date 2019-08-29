HABER

KKTC Başbakanı Tatar’dan 30 Ağustos mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda , “Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir” dedi.KKTC Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda , “Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir” dedi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Tatar mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın Türk tarihinin en önemli askeri başarılarından biri olduğunu vurgulayarak, “Türk Silahlı Kuvvetleri dün olduğu gibi bugün de milletin özgürlük ve egemenliğinin en güçlü, vazgeçilmez bekçisidir. Ordu-millet kaynaşması Türk halkının en önemli hasletlerindendir” ifadelerini kullandı.

“Bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir”
Tatar, “Milletine inanarak, güvenerek onun özgürlüğü, egemenliği için Kurtuluş Savaşı’nı başlatan Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos 1922’de gerçekleşen Başkomutanlık Meydan Muharebesi sonunda büyük bir zafer elde etmiştir. Bundan 97 yıl önce, kazanılan bu büyük zafer Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilanını sağlayan temel dinamiklerden biridir” dedi.

“Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleri Kıbrıs Türk halkı için temel felsefe ve yol haritasıdır”
Mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık üzerine söylediği , “Ben büyük ecdadımın en değerli mirası olan bağımsızlık aşkı ile dolu bir adamım. Yaşayabilmek için mutlaka bağımsız bir milletin evladı kalmalıyım. Bağımsızlık bence bir hayat meselesidir. Hürriyet ve istiklal benim karakterimdir” sözlerden alıntı yapan Tatar, “Büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün bu veciz sözleri, her zaman vurguladığım üzere, Kıbrıs Türk halkı için temel felsefe ve yol haritasıdır” dedi. Tatar, “Kıbrıs Türk halkı barışçı yoldan ayrılmadan egemenlik ve özgürlüğünü sonsuza dek koruyacak, anavatan Türkiye ile kardeşçe ilişkilerini sürdürüp, Türk Silahlı Kuvvetlerinin güvencesinden kesinlikle vazgeçmeyecektir. Rum tarafı eğer yaşayabilir bir antlaşma, Kıbrıs’taki iki halkın refah ve güvenliğinin daim olmasını istiyorsa gerçekçi olmalı hayal peşinde koşmaktan, gün gele kendilerine umdukları tavizlerin verileceğini beklemekten vazgeçmelidir” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs bir Yunan adası değildir”
Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı egemen halk olduğunu vurgulayan Tatar, “Bu gerçekler kavranmalı Rum-Yunan ikilisi hayal kurmaktan vazgeçmelidir. Kıbrıs bir Yunan adası değildir, olmayacaktır. Bu ada, karası ve denizleriyle Türk-Yunan gerginliğinin değil, Türk Yunan işbirliğinin odak noktası olmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını minnet, şükran ve saygıyla anar, halkımızın yüce ulusumuzun kahraman ordumuzun, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri mensuplarımızın, tüm gazilerimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını yürekten kutlarım” dedi.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (3)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Mardin'de (3)
"Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız""Ülkemizi daha ileri bir gelişmişlik düzeyine hep birlikte taşıyacağız"

En Çok Okunan Haberler

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

'Saatlerce duruyor, bize bakıyordu...'

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

İBB önünde hareketlilik...

İBB önünde hareketlilik...

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

ABD Hürmüz Boğazı'nda operasyona başladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Yavaş'tan bayram ikramiyesi açıklaması ve istifa çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

Ekrem İmamoğlu o paylaşımları affetmedi! Suç duyurusunda bulundu

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Su-57 açıklaması: Boşuna gelmedik buraya!

Erdoğan'dan flaş açıklama: Boşuna gelmedik buraya!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.