HABER

KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı almasına sert tepki göstererek, “AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” dedi.KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yaptığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararı alan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne tepki gösterdi.

KKTC Başbakanı Tatar’dan AB’ye sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz sondaj faaliyetleri nedeniyle yaptırım kararı almasına sert tepki göstererek, “AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” dedi.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de sondaj çalışmaları yaptığı için Türkiye’ye yaptırım uygulanması kararı alan AB Dış İlişkiler Konseyi’ne tepki gösterdi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, "AB Dış İlişkiler Konseyi daima yaptığı gibi Kıbrıs Türk halkının varlığını ve iradesini yok sayma saygısızlığını göstererek Rum yanlısı kararlarına bir yenisini eklemiştir. AB aldığı bu kararla Kıbrıs konusunun bir anlaşma ile sonuçlanmasına değil, meselenin çözümsüz kalmasını sağlayarak statükodan faydalanmayı hedefleyen Rum çabalarına katkı sağlamıştır. AB, istediği kadar Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayma gafletini göstersin. İstediği kadar, hidrokarbon konusunda Türkiye’ye Rum tarafı ile muhatap olmasını dayatmaya kalkışsın. Gerçekler ortadadır. Kıbrıs’ta iki egemen halk, iki devlet, iki ayrı demokrasi vardır. Türkiye, KKTC’yi tanımaktadır ve kesinlikle Rum tarafı ile muhatap olmayacağını her vesile ile ortaya koymuştur” dedi.

“AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır”
Türkiye ve KKTC’nin uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmadığını belirten Tatar, "Ne Türkiye ne de KKTC Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuka aykırı bir şey yapmaktadır. Türkiye, bir yandan kendi haklarını kullanarak Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramalarını sürdürüyor, diğer yandan da KKTC Devleti’nin 2011 yılında bir anlaşma ile Türkiye’ye verdiği yetkiyi kullanarak Kıbrıs Türk halkı adına sismik araştırma ve sondaj çalışmaları yürütüyor. Dolayısıyla AB ve Rum tarafının yapmaları gereken Türkiye’yi suçlamak, aleyhine kararlar almak değil, Kıbrıs Türk halkı ve onun temsilcileri tarafından ortaya konulan yapıcı önerileri dikkate almaktır. Bunu yapmayanlar, baskı, tehdit, yaptırımla bizleri haklarımızdan geri adım atmaya zorlayabileceklerini sanıyorlarsa aldanıyorlar. Türkiye ve KKTC hak yolunda yürümeye devam edecekler, AB’nin aldığı bu geçersiz karar da bir utanç vesikası olarak arşivlerdeki yerini alacaktır” ifadelerini kullandı.

Görülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptıGörülmemiş olay! Mahkeme kararıyla zam yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni açtıCumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi’ni açtı
'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Metrobüs durağında korkunç olay! Feci şekilde can verdi!

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Hande Ataizi'den bikinili paylaşım

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

Gülse Birsel'den Jet Sosyete açıklaması!

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

AB'ye Türkiye hakkında uyarı: Zamanı değil

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

Bu görüntü Almanya'dan! Tam 251 tabut yan yana dizildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Bülent Arınç'tan sert tepki: Edepsizler!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Meral Akşener'e FETÖ'den soruşturma! İYİ Parti'den çok sert tepki

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yaptı

'Hafıza 15 Temmuz Müzesi' açıldı

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı protokolde karşıladı

Erdoğan ile İmamoğlu aynı karede

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satan müptezeller Türkiye'yi ele geçiremeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ruhlarını iblise satanlar var

Bakan Soylu: 2016'dan bu yana 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik

Bakan Soylu açıkladı! İşte 3 yıllık terör bilançocu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu! Erdoğan da katıldı

TBMM'de 15 Temmuz özel oturumu! Erdoğan da katıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.