KKTC Başbakanı Tatar’dan Ankara’ya ilk resmi ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, yarın Ankara’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın sabah beraberindeki heyetle birlikte Ankara’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara ziyareti kapsamında Ersin Tatar’a eşlik edecek.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile yardımcısı Kudret Özersay, adadan yarın sabahki bir tarifeli uçakla ayrılacak. Ersin Tatar, Ankara’ya varışının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilecek. Külliyedeki görüşmenin ardından, iki ülkenin heyetleri bir görüşme yemeğinde bir araya gelecek.

Yarınki buluşmanın Ersin Tatar’ın Ankara’ya geçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle Anıtkabir’i de ziyaret edecek olan KKTC Başbakanı ile beraberindeki heyet, Anıtkabirdeki anı defterini de imzalayacak.

Resmi temaslarının tamamlanmasının ardından KKTC’den gelen heyet Cuma günü yavru vatana geri dönecek.



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