KKTC Başbakanı Tatar'dan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Tatar, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, Elazığ'da meydana gelen deprem ve depremde hayatını kaybedenler nedeniyle derin üzüntü içinde olduğunu belirtti.

Başbakan Tatar, "Şahsım, halkımız ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, "Merkez üssü Elazığ Sivrice olan ve bazı illerden de hissedilen 6,8 şiddetindeki depremden etkilenen tüm ana vatan Türkiye vatandaşlarına geçmiş olsun. Hayatını kaydedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

