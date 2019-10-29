KKTC Başbakanı Tatar’dan düşen uçakla ilgili ilk açıklama

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Geçitkale bölgesinde düşen eğitim uçağı ile ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum" dedi.

Gazimağusa ilçesinde bulunan Geçitkale Havaalanı yakınında düşen eğitim uçağı ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, "Geçitkale Havaalanı üzerinde bir eğitim uçağının düşmesi sonucu iki kardeşimizi kaybettiğimizi üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailelerine ve halkımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

