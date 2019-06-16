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KKTC Başbakanı Tatar'dan Güney Avrupa Ülkeleri zirve bildirisine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:29 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar: - "Avrupa Birliği ülkeleri, bir kez daha Kıbrıs konusunda adil ve tarafsız olamayacaklarını aldıkları kararla ortaya koydu"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Avrupa Birliği (AB) üyesi Güney Avrupa Ülkeleri (MED 7) 6. Zirvesi sonunda kabul edilen ortak bildiride, Kıbrıs’a ilişkin alınan kararın mantıksız, tamamen Rum yanlısı olduğuna işaret ederek, bunu yapanların, Kıbrıs’ta bir uzlaşma istemediğini belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre Başbakan Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, kimsenin tehditkar açıklamalarla Türkiye ile KKTC'yi haklarını korumaktan vazgeçiremeyeceğini, bunu hayal edenlerin sonuç alamayacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, açıklamasına şöyle devam etti:

“AB ülkeleri, bir kez daha Kıbrıs konusunda adil ve tarafsız olamayacaklarını, Kıbrıs Türk halkının ne güvenliği ne de haklarının korunması için kendilerine güvenmemesi gerektiğini aldıkları kararla ortaya koydular. Rum tarafını, 1963 yılı aralık ayından bu yana Kıbrıs Türk halkının haklarını silaha, katliamlara başvurarak gasbetmesine, tüm anlaşma fırsatlarını reddetmesine rağmen tam üye yapan AB, haklarımızı Rumlara bırakmamız için kararlar almakla bir yere varamaz.
Uluslararası hukuka rağmen Türkiye’yi tehdit etmeye kalkışanlar, bilsinler ki Rum yanlısı bir tutum ortaya koymakla Kıbrıs’ta adil, kalıcı, yaşayabilir, gerçeklere dayalı bir uzlaşma sağlanmasına katkı yapmaları mümkün değildir."

Kıbrıs’ta Rum halkı gibi bir de Türk halkının olduğunu bildiren Tatar, "Rumlar ne kadar hak sahibi ise bizler de o kadar hak sahibiyiz.
Rum tarafının Doğu Akdeniz’de hak iddia etmesi ne kadar doğru ise bizim hak iddia etmemiz de en az onlarınki kadar doğaldır.
Bu gerçeği idrak edip Rumları buna göre doğru yola sokamayanlar, Kıbrıs sorununun çözüm çabalarına zerre kadar katkı yapamazlar." ifadelerini kullandı.

Tatar, eğer Kıbrıs’ta bir anlaşma isteniyorsa var olan gerçeklerin göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

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bildiri Güney Avrupa Kıbrıs KKTC Başbakanı Ersin Tatar

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