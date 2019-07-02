KKTC Başbakanı Tatar’dan Maraş çıkışı

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını ve hükümet tarafından yürütüleceğini ifade ederek, Rum liderinin Maraş’la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisinin art niyetli olduğunu ve kabul edilemeyeceğini söyledi.

KKTC Başbakan Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Maraş konusunun hükümet tarafından ortaya atıldığını, hükümet tarafından yürütüleceğini kaydederek, “Rum liderin Maraş’la ilgili iki toplumlu komite kurulması önerisi art niyetlidir, kabul edilemez. Hükümetimiz Maraş konusunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları çerçevesinde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Maraş’ın eski sakinleri ve Vakıflar’ın başvurularını ele almasının yolunu açarak çözecektir” dedi.

Tatar, bu yolun doğru olduğunu, kimsenin konuyu başka yerlere çekmesine gerek olmadığını belirtti.

“Envanter çalışmalarından sonra gereken adımlar atılacak”

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“Anayasal bir kurumumuz olan Vakıflar İdaresinin Maraş’la ilgili iddiaları güçlüdür. Ben de, ortaya koydukları belgelere, bilgilere bakarak konuşuyorum. Vakıflar İdaresi, Maraş’ın üç vakfa ait olduğunu ve bu iddialarını gerek Taşınmaz Mal Komisyonumuzda, gerekse uluslararası mahkemelerde savunmaya hazır bulunduğunu çeşitli vesilelerle açıkladığına göre gidilecek yol bellidir. Envanter çalışmalarından sonra gereken adımlar atılacak ve gerek Maraş’ın 1974 öncesi sakinlerinin gerekse Vakıfların ellerindeki tapular, belgeler gözetilerek izlenecek yol haritası ilgililer ve halkımızla paylaşılacaktır."