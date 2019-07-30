KKTC Başbakanı Tatar'dan Miçotakis'in açıklamalarına cevap

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, "Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi Türk işgaline son verilmesidir." derken tarihi gerçekleri göz ardı ettiğini belirtti. Başbakan Tatar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in dün Güney Kıbrıs'ı ziyaretindeki Türkiye ve KKTC'ye ilişkin açıklamalarına yazılı cevap verdi. Tatar, Miçotakis'in yurt dışına ilk ziyaretini yaptığı Güney Kıbrıs'ta söylediklerinin, Yunanistan'da iktidarlar değişse de Yunan politikacıların Kıbrıs'la ilgili hayalleri ve yanlış politikalarının değişmeyeceğini bir kez daha gösterdiğini vurguladı. KKTC Başbakanı Tatar, "Miçotakis, 'Yunanistan dış politikasının en üst stratejik talebi, Türk işgaline son verilmesidir.' derken tarihi gerçekleri göz ardı ediyor. Miçotakis, Türkiye'nin Yunanistan'ın 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs'ı Helen yapmak üzere gerçekleştirdiği kanlı darbe ve Kıbrıs Türk Halkı'nın çağrısı üzerine, bizlerin can ve mal güvenliği için garantörlük hakkını kullanarak Kıbrıs'a geldiğini inkara kalkışıyor ama boşuna gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Miçotakis inkar etmeye ve gerçekleri çarpıtmaya çalışsa da Türkiye'nin Kıbrıs'ın faşist Yunan Devleti'nin hegemonyasına girmesini engellediğini hatırlatan Tatar, ayrıca Türkiye'nin Kıbrıs Türkünü katliamlardan koruduğunu ve Yunanistan'a demokrasinin geri gelmesini sağladığını da kaydetti. - "Miçotakis'in babası Türkiye'nin müdahalesinden sonra Yunanistan'a dönebilmiştir" Tatar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Miçotakis unutmasın ki cunta idaresinden kaçan babası eski Yunan Başbakanlarından Konstantin Miçotakis, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinden sonra cuntanın çökmesi sonucu Yunanistan'a dönebilmiştir. Yunanistan'ın yeni başbakanının diğer bir iddiasına göre 'Modası geçmiş garantiler kaldırılmadan Kıbrıs sorununun çözümünün manası yoktur.' Kıbrıs Türk halkının ezici çoğunluğu ise Miçotakis'in aksine 'Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi bizim için yegane güvencedir. Biz bunun dışındaki bir sisteme asla güvenmeyiz. Türkiye'nin garantörlüğünün modası geçmedi. Tam tersine bugün Kıbrıs’ta kan dökülmüyor, ateşkes devam ediyorsa bu Türkiye’nin garantisi sayesindedir.' diyor. Dolayısıyla, Yunanistan'ın Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarma istemi art niyetli olduğu kadar Kıbrıs Türk halkının beklentileri ile asla örtüşmemektedir."