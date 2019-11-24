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KKTC Başbakanı Tatar’dan Öğretmenler Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.11.2019 09:38 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgilerimi sunarım” dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sevgilerimi sunarım” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Tatar mesajında, “Bilgi çağındayız. Büyük teknolojik gelişmeler yaşanıyor ancak hala uluslararası rekabet, anlaşmazlık ve uzlaşmazlıklar çok ciddi boyutlarda devam ediyor. Dolayısıyla kendi değerlerimize, hak ve menfaatlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Aksi takdirde başkaları haklarımızı alır ve onların güdümüne gireriz” dedi.
Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“Türk Kurtuluş Savaşı’nın eşsiz komutanı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millet Mektepleri Başöğretmenliği’ unvanını kabul ettiği gün olan 24 Kasım 1928 tarihi, Atatürk’ün doğum yıl dönümünün kutlandığı 1981 yılından beri her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. ‘Benim asıl anlatılacak yanım öğretmenliğimdir. Topluma, milletime, öğretmenlik yapabiliyorsam, beni onunla anlatın. Yoksa kazandığım zaferlerle, yaptığım diğer işlerle beni anlatmanız pek önemli değildir’ sözleriyle öğretmenlere verdiği değeri açıkça ortaya koyan Atatürk, savaş alanlarında kazandığı zaferlerden ve tüm insanlığın takdirini kazanmış ünün değil de öğretmenlik yanının anlatılmasını istemekle, öğretmenin toplumları yücelten bir varlık olduğunu vurgulamıştır.”
Kıbrıs Türk halkının yok edilmek istenen bir toplum noktasından devlet sahibi bir halk noktasına gelmesinde Kıbrıs Türk öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyleyen Akıncı, “Eğer bugün insan kaynaklarımızla övünüyorsak bunda hiç kuşkusuz öğretmenlerimizin de büyük payı vardır. Kıbrıs Türk halkının devletinin çatısı altında vermekte olduğu yaşamsal öneme sahip özgürlük, egemenlik mücadelesi devam etmektedir. Her türlü girişimimize ve Kıbrıs’ta artık bir antlaşma zamanının geldiği vurgusunu sıkı sık yapmamıza rağmen komşumuz Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uzlaşmaz tavrını sürdürmektedir. Bilgi çağındayız. Büyük teknolojik gelişmeler yaşanıyor ancak hala uluslararası rekabet, anlaşmazlık ve uzlaşmazlıklar çok ciddi boyutlarda devam ediyor. Dolayısı ile kendi değerlerimize, hak ve menfaatlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Aksi takdirde başkalarının haklarımızı alır ve onların güdümüne gireriz” ifadelerini kullandı.
Gelecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerin çağı doğru anlamaları ve anlatmalarının son derece önemli olduğunu belirten Akıncı, “Bu duygu ve düşüncelerle dünden bugüne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dört bir yanında görev yapan tüm öğretmenlerimize teşekkür eder, bütün öğretmenlerimizin 24 kasım öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutlar sevgilerimi sunarım” dedi.

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