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  4. KKTC Başbakanı Tatar’dan Su Temin Projesi açıklaması: Endişe edilecek bir durum yok

KKTC Başbakanı Tatar’dan Su Temin Projesi açıklaması: Endişe edilecek bir durum yok

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 12:48 | Son Güncelleme

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'ye Su Temin Projesi'nde meydana gelen kopmanın sorun olmadığını belirterek, "Bu gibi durumlar aşırı sert havalarda olabilir.

KKTC Başbakanı Tatar’dan Su Temin Projesi açıklaması: Endişe edilecek bir durum yok

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, KKTC'ye Su Temin Projesi'nde meydana gelen kopmanın sorun olmadığını belirterek, "Bu gibi durumlar aşırı sert havalarda olabilir. Bizim için endişeli bir durum yok" dedi. Tatar, Rumların, İsrail ve Yunanistan ile imzaladığı Doğu Akdeniz Boru Hattı (EastMed) projesinin de yapılması mümkün olmayan bir proje olduğunu ifade etti.
KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, KKTC'ye Su Temin Projesi'nde meydana gelen kopmanın endişeye neden olmaması gerektiğini ifade etti. Tatar, "Bir ay içerisinde bu sıkıntı tamir edilecek. Bizim için bir su sıkıntısı olmayacak. Şu anda Geçitköy barajımızda 10 aylık suyumuz var" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da yaptıkları görüşmeye de değinen Tatar, Türkiye'nin her zaman Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade etti. Tatar, "Sayın
Cumhurbaşkanımız ile son derece yararlı ve verimli bir görüşme oldu. Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ele alındı. KKTC önemli olaylar içerisinde yerini korumaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve diğer yetkililer hem KKTC'nin, hem de Türkiye'nin haklarının korunması için adımlar atmaktadır" diye konuştu.
'EASTMED HAYAT BULAMAZ'
Türkiye ile her zaman birlik içerisinde olduklarını belirten Tatar, "Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile birlikte hareket ediyor. Ulusal meselelerde farklı düşünmemiz söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Rumların, İsrail ve Yunanistan ile imzaladığı EastMed projesi hakkında açıklama yapan Tatar, bu projenin yapılamayacağını belirterek, "EasMed projesi biz de bunu yaparız şeklinde bir operasyondur. Doğu Akdeniz'in en derin diplerinde böyle zor bir projenin hayat bulması mümkün değildir. Sırf, 'biz de bunu yaparız' şeklinde bir tehdittir bu. İtalya, EastMed'i imzalamadı daha. Türkiye'nin Libya anlaşması da uluslararası hukuka uygundur. EastMed, bu anlaşma ile çakışmaktadır. Hukuken de EastMed projesi ihtilafa girmiştir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

KKTC Başbakanı Ersin Tatar'ın açıklamaları

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