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KKTC Başbakanı Tatar’dan Türkiye açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den memnun ayrıldığını belirterek "Kıbrıs konusu olsun, ekonomi ve siyasi konular olsun bu hükümetin atacağı adımlar vardır’’ dedi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunduğu Türkiye’den memnun ayrıldığını, Kıbrıs konusu olsun ekonomi ve siyasi konular olsun hükümetin atacağı adımlar bulunduğunu söyledi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye’den memnun ayrıldığını belirterek "Kıbrıs konusu olsun, ekonomi ve siyasi konular olsun bu hükümetin atacağı adımlar vardır’’ dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, temaslarda bulunduğu Türkiye’den memnun ayrıldığını, Kıbrıs konusu olsun ekonomi ve siyasi konular olsun hükümetin atacağı adımlar bulunduğunu söyledi. Başbakan Tatar, Sarayönü’ndeki Ulusal Birlik Partisi (UBP) merkezinde düzenlenen bayramlaşma sırasında basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmelerine değinerek temaslarında KKTC’nin gelişmesi için neler yapılabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.
Hükümetin çalışmalarının Kıbrıs Türk halkına gelecek için güven vermek yönünde olacağını kaydeden Tatar, “Kıbrıs konusu olsun, ekonomi ve siyasi konular olsun bu hükümetin atacağı adımlar vardır” dedi.
Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini, görüşmede pek çok konunun detayları ile görüşüldüğünü, Türkiye’den memnun ayrıldıklarını belirtti. Halka iyi bayramlar temennisinde bulunan Tatar, bayram günlerinin muhabbetin geliştirilmesi adına bir fırsat ve kültürün gelecek nesillere aktarılması için önemli günler olduğunu söyledi. Tatar, kırılganlıklar ve küskünlüklerin geride kalması ve dayanışmanın arttırılması temennisinde bulundu.

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