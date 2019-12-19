HABER

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 00:16 | Son Güncelleme

KKTC Başbakanı Tatar'dan Türkiye ile mali iş birliği protokolünün ocakta imzalanacağı açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "2020 yılı protokolünün (mali iş birliği protokolü) ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz." dedi.

Tatar, bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile birlikte Ankara'ya yaptığı ziyaret ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile gerçekledirdiği görüşmeye ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonuna (BRT) değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile çok yararlı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, 2019 yılına bağlı olarak 20 Temmuz'da imzalanan protokolün geriye kalan bölümü için takvimlendirme çalışmaları yapıldığını, protokolün geriye kalan bölümü için bir takvim dilimi içerisinde değerlendirmede bulunduklarını ve gelecek birkaç ay içerisinde kalan bölümün tamamlanması için ilgililere gerekli talimatların verildiğini kaydetti.

Tatar, 2020 yılının protokolünün imzalandırılması ve Türkiye ile KKTC arasında imzalanan Ekonomik Mali İşbirliği Protokolünün devamını sağlayacak çalışmaların zamanında tamamlanması için de talimatların verildiğini söyledi.

Ankara ile her zaman iyi ilişkiler içerisinde olmak istediklerini belirten Tatar, bu gibi görüşmelerde birtakım aksaklıklar ve eksiklikler varsa bunların giderilmesi ve tamamlanması noktasında çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

"Dolayısıyla iyi bir temas, iyi bir görüşme olmuştur.” ifadesini kullanan Tatar, hem Türkiye'de hem de KKTC'de bütçe görüşmelerinin yapıldığına dikkati çekti ve bu ortamda çalışma gerçekleştirdikleri Oktay ve ekibine teşekkür etti.

Tatar şunları kaydetti:

“Bu bağlamda tabii ki Ankara ile olan ilişkiler bağlamında her yıl bu görüşmeleri zaten yapıyoruz. Her yıl bir sonraki protokol imzalanmadan çeşitli görüşmeler yapılmaktadır. Bu ziyaretimiz de bu bağlamda yapılmıştır. 2020 yılı protokolünün ocak ayında imzalanması için karşılıklı anlayış içerinde Ankara'dan ayrılıyoruz.”

Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü Bebek sandalyesine çarpınca...Ortalığk savaş alanına döndü
BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü:BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi'den Türkiye'ye övgü:
Samsun’da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdıSamsun’da 2 öğrencinin öldüğü kaza güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Ersin Tatar fuat oktay KKTC

En Çok Okunan Haberler

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

7 milyon TL'lik villasını bakın kaç paraya satacak?

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İtirafların ardı arkası kesilmiyor! 'Parçalara ayırıp...'

İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

İTÜ Vakfı'ndan Doğa Koleji açıklaması

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayvalık'ta umut tacirlerine şok baskın! Çok sayıda göçmenle birlikte yakalandılar!

Ayvalık'ta umut tacirlerine şok baskın!

Hipotermi nedir? Hipotermi nedenleri ve belirtileri nelerdir? Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi nedir?

Hipotermi nedir? Hipotermi nedenleri ve belirtileri nelerdir? Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın ölüm nedeni hipotermi nedir?

Son dakika! Muş'ta HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

HDP'li Bulanık ve Varto belediye başkanları tutuklandı

18 Aralık 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

18 Aralık 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları! İkramiye bir kişinin oldu

Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.