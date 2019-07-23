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KKTC Başbakanı Tatar’dan Yavuzalp için başsağlığı mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 16:50 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi ve eski Türkiye Dışişleri Müsteşarı Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.Başbakan Ersin Tatar mesajında, “Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarları Sayın Ercüment Yavuzalp’ın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

KKTC Başbakan Ersin Tatar, Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi ve eski Türkiye Dışişleri Müsteşarı Ercüment Yavuzalp’ın ölümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Başbakan Ersin Tatar mesajında, “Türkiye’nin eski Lefkoşa Büyükelçisi, Türkiye Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarları Sayın Ercüment Yavuzalp’ın ölümünü üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Onun Kıbrıs’ta Büyükelçilik görevi yaptığı 1967-1970 yılları arasında Kıbrıs Türk Yönetimi kurulmuş, Kıbrıs Türk halkı, Rum idaresi altında yaşamak istemediğini, kendi kendini yönetmek amacında olduğunu tüm dünyaya ilan etmişti. Sayın Yavuzalp, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Müsteşarıyken ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilerek, egemenliğimiz, bağımsız bir Devlet olarak dünyadaki yerimizi alma arzumuz net bir şekilde ortaya konulmuştur" dedi.
Tatar, "Büyükelçi Yavuzalp, Kıbrıs Türk halkının ateş çemberinden geçtiği dönemlerde görev yapmış, sevilen, saygın ve başarılı bir diplomat idi. Kendisine Allah’tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği, Türkiye Dışişleri Bakanlığı mensuplarına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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