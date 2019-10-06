KKTC Başbakanı Tatar’tan Cumhurbaşkanı Akıncı’ya eleştiri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı yaptığı paylaşımdan ötürü eleştirerek “Bilmediğin düğmeye basmayacaksın. Mesaj gitmiştir. Biz böyle insanlarız, her şeyi espriye dönüştürerek, birleştirici ve insanları severek siyaset yapıyoruz.” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükkonuk Belediyesinin her yıl geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği Büyük Eko-Gün Festivali başladı. ‘HadeGımıldan’ sloganı ile düzenlenen etkinlikte, gelecek nesillere Kıbrıs kültürünün aktarılması ve yaşatılması için birçok aktivite hazırlandı. KKTC’nin ilk yöresel lezzetlerinin bir arada buluştuğu festivale katılanlar hem eğlenceli saatler geçirdi, hem de yöresel lezzetlerin keyfini çıkardı. Festivale, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, KKTC 3. Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Turizm Bakanı Ünal Üstel, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Nevşehir Merkez Kaymaklı Beldesi Belediye Başkanı Harun Çekiç ile çok sayıda vatandaş katıldı.