KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin'de

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti. İki ülke arasındaki ticari ortaklıkların masaya yatırıldığı ziyarette, Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu ifade eden KKTC Başbakanı Tufan Erhürman, "İş insanlarımız bir araya gelsinler, daha fazla ortalkılk yapsınlar, daha fazla birlikte iş yapsınlar arzusuyla, buna destek olmak amacıyla buraya geldik. Gelmişken de Mersin Limanı'nı yerinde inceleme şansı bulacağız" dedi. Vali Su ise Başbakan Erhürman'ı ağırlamaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi. Ziyaret, karşılıklı hediyelerin verilmesinin ardından basına kapalı olarak devam etti.
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