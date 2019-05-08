KKTC Başbakanı yarın istifa edecek

KKTC’de Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesi ile Başbakan Tufan Erhürman, yarın sabah Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya istifasını sunacağını açıkladı.

KKTC’de akşam saatlerinde Halkın Partisi hükümetten çekildiğini açılması ile birlikte ilerleyen süreç içinde Başbakan Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarın sabah istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunacağını belirtti. Erhürman açıklamasında, “Az önce yapılan açıklamaların hemen ardından Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ülkemizin bir an önce yönetsel istikrara kavuşmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde yeni hükümetin kurulmasına ilişkin çalışmaların gecikmeden başlamasının sağlanması amacıyla yarın sabah istifamı Sayın Cumhurbaşkanı’na sunacağım. Görev süremiz içerisinde birlikte çalıştığım bakan arkadaşlarıma, kıymetli bürokratlarımıza, milletvekillerimize, destek veren, katkı koyan, eleştiri yapan herkese teşekkür ederim. Halkımıza sevgi ve saygılarımı sunar, yeni dönemin ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim.” ifadelerini kullandı.

