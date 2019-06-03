Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "yararlı ve olumlu" bir görüşme yaptıklarını belirtti.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Tatar yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan ile bugün İstanbul'da yaptıkları görüşmeyi "yararlı ve olumlu" olarak değerlendirdi.

Tatar, "Kabul sırasında ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir." ifadelerini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine bugün İstanbul'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Tatar, Erdoğan'ın kendilerini kabulünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da hazır bulunduğunu kaydetti.

Tatar, ana vatan Türkiye ile hedeflerinin, KKTC'nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanması olduğunu ifade etti.