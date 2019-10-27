KKTC Başkakanı Tatar: Türkiye büyük devletlere örnek olmuştur

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda verdiği mücadeleyi Kıbrıs Türkleri olarak desteklediklerini belirtti. Tatar, "Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye, büyük devletlere örnek olmuştur. İnsan haklarından bahseden bu büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu" dedi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, bir dizi etkinlik için geldiği Hatay'da Reyhanlı Belediyesi ile Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu, Tatar'a ilçeyle ilgili bilgi verdi, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra çok sayıda Hataylının adaya yerleştiğini, Kıbrıs’ın ekonomisine önemli katkılarda bulunduklarını belirtti.

Daha önce de Hatay’a ve Türkiye’nin çeşitli yerlerine ziyaretlerde bulunduğunu söyleyen Başbakan Tatar, "Dün sınırda Suriyelilerin yaşadığı kamplara gittim. Ayrıca sınırdaki Mehmetçiklerimizi ziyaret ettim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özveri ile insanlık adına yaptığı büyük fedakarlığı gördüm. Türkiye Cumhuriyeti ile beraber olduğumuzu her defasında söylüyorum. Barış Pınarı Harekatı’nda da yaptığımız değerlendirmelerde de gerçekten Türkiye’nin ne kadar haklı olduğunu, ne kadar doğru bir adım attığını, netice itibariyle de çok kısa bir zaman sonra bu harekatın başarı ile sonuçlandığını, bölgeye huzur ve güvenlik gelmesi bakımından ne kadar doğru bir adım olduğunu hep birlikte gördük" dedi.

'AMAÇ BU ÜLKEDE DAHA HUZURLU YAŞAMAK'

Bölgede yaşayanların ekonomik olarak daha da güçlenmesinin ve refah seviyesinin artmasının, Türkiye’nin daha da güçlü olmasının bu mücadeleye bağlı olduğuna dikkat çeken Başbakan Tatar, "Suriye sınırının uzun olduğu bu bölgede yaşayan insanlar büyük bir fedakarlık yapmış, özveri göstermiştir. Suriyeli kardeşlerimize kucak açmışlar, bunun da bir bedeli olmuştur. Ekonomik ve tabii ki diğer hususlarda, ama bu bölgede yaşayan insanlar bu fedakarlığı en iyi şekilde yapmışlar, dünyanın büyük milletlerine örnek olmuşlardır. Bunu ancak bizler yapabildik. Dolayısıyla insanlık adına yaptığımız bu örnek davranıştan dolayı çok huzurluyuz ve manevi anlamda daha güçlüyüz. Allah milletimize güç versin. Biz KKTC halkı olarak kendi mücadelemizi verirken Türkiye’nin de desteğiyle Doğu Akdeniz’de KKTC’yi daha güçlü kılabilmek ve memleketimiz, ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için daha istikrarlı, daha güvenli gelecek için hep birlikte birlik ve beraberliğimizi koruyarak, gece gündüz çalışmaktayız. Amaç bu coğrafyada daha huzurlu yaşamak içindir" diye konuştu.

'SEYİRCİ KALDILAR'

Türkiye Cumhuriyeti ile olan ilişkilerinin, ekonomik bağlarının giderek güçlenmekte olduğunu söyleyen KKTC Başbakanı Tatar, şunları söyledi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin bu coğrafyada içinde bulunduğu koşullarda vermekte olduğu mücadeleyi her zaman Kıbrıs Türkleri olarak destekliyoruz. Barış Pınarı Harekatı’nda da başarılı olundu. Bu nedenle de gurur duyduk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Türk milletine başarılar dilerim. Suriyelilere yönelik yapılan çalışmalardan dolayı Türkiye büyük devletlere örnek ülke olmuştur. İnsan haklarından bahseden büyük milletler sadece seyirci kaldılar. Elini taşın altına sadece Türkiye koydu. Milletimizin bekası için, başımız dik ve özgürlük içerisinde yaşayabilmemiz için Doğu Akdeniz’de işbirliğinin şart olduğunu ifade etmek istiyorum. 1974 Barış Harekatı olmasaydı, Mehmetçik adaya çıkamasaydı, bugün Kıbrıs’ta bir Türk bile kalamazdı. Harekat çok isabetli olmuştur. Mehmetçik adaya ayak basmasıyla yaşamaya devam ediyoruz. Hür, bağımsız, özgür ve başımız diktir."

KKTC Başbakanı Tatar, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak ve ailesinin yaptığı mozaik ve hurda sergisini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında heyetler arasında plaket sunumu da yapıldı.

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