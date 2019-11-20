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Bu hadsizliği yapanların kimlikleri tespit edildi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.11.2019 09:22 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafında KKTC bayrağı yakanların kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Kimliği tespit edilen Rumlar, KKTC'ye geçiş yaptığı an gözaltına alınacak.

KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki sınır kapılarına talimatların verdilerini kaydeden Özersay, “Bakanlığımızın girişimiyle gerekli araştırmayı yapan polis teşkilatımız bayrağımızın yakılmasından sorumlu olanların kimliklerini tespit etmiştir, sınır kapılarından geçişlerinde polisin gerekli işlemi yapması için kapılara bilgi ve talimat da verilmiştir” dedi.

OLAY NASIL OLDU?

Kıbrıs Rum tarafında, Türklere karşı ırkçı eylemleriyle öne çıkan ELAM örgütü, 15 Kasım’da 36’ıncı kuruşlu yıldönümü olan KKTC’nin bayrağı yakmıştı.

Bayrak yakılmasına Ankara ile KKTC yönetimi sert tepki göstermişti.

KAYNAK: DHA

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Anahtar Kelimeler:
KKTC bayrak Kudret Ozersay

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