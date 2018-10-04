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KKTC, BM'ye ait askeri kampın kaldırılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:44 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: - "Dışişleri Bakanlığı olarak BM Barış Gücü'nün Gazimağusa’da bulunan askeri kampın kaldırılmasını talep ettik"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı olarak Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Gazimağusa'da bulunan askeri kampın kaldırılmasını talep ettiklerini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Özersay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi yanındaki BM'ye ait askeri kampın artık iyice yaşam alanlarının ve yerleşim yerlerinin tam orta yerinde kalmasından kullanılmasını doğru bulmadıklarını, bunu New York temaslarında BM yetkililerine anlattıklarını açıkladı.

Alanın boşaltılması sonrasında kamunun yararına olacak şekilde bir yeşil alana dönüştürülmesinin düşündüğünü dile getiren Özersay, "Dışişleri Bakanlığı olarak BM Barış Gücü'nün Gazimağusa'da bulunan askeri kampın kaldırılmasını talep ettik." ifadelerini kullandı.

BM yetkililerine askeri kamplarını taşıyabilecekleri bir yer gösterebileceklerini illettikleri kaydeden Özersay, "Bunun başarılması durumunda Mağusa için yeterli olmasa da bir nefes anlamına geleceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazimağusa'da bulunan kamp, 1964 yılından bu yana BM Barış Gücü himayesinde hizmet veriyor.

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