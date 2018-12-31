Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak üç kategoride birer fotoğraf için oy kullandı.
Cumhurbaşkanı Akıncı, eşi Meral Akıncı ile AA'nın düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "Haber", "Yaşam" ve "Spor" kategorilerindeki fotoğrafları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Kompleksi'nde düzenlenen Basın Resepsiyonu'nda tek tek inceledi.
Akıncı, "Haber" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Kahraman İtfaiyeci", "Yaşam" kategorisinde İlhami Çetin'in "Ali Dede ve Kedisi", "Spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın "Ramil Altına Koştu" isimli fotoğraflara oy verdi.
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