KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakan Çavuşoğlu'nu kabul etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği KKTC'de Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığında kabul edildi.

Basına kapalı olan ve yaklaşık 45 dakika süren görüşmede heyetler de hazır bulundu.

Görüşmede, Kıbrıs konusunda gelinen son durum değerlendirildi, heyetler arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çavuşoğlu, "Garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü’nün tüm hak ve çıkarlarını korumaya kararlıyız." ifadesini kullandı.

