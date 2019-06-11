HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2019 15:53 | Son Güncelleme

 KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginlige ilişkin, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir.

Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ-İbrahim MAŞE/GİRNE, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginlige ilişkin, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz" dedi.
Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen, kara safhası tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' sonrası basın mensupklarının sorularını cevaplandırdı. Tatbikata katılan sivil ve askeri birlikleri tebrik eden Akıncı, bu tür konularda hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.
'BU ZENGİNLİKLER HEPİMİZE AİT'
Konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, hiç kimsenin böyle bir gerginlik arzu etmediğini belirterek, şunları söyledi:
"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz. Müzakereler devam ettiği dönemde kendilerine sıklıkla hep bir önerinin altını çizdik; 'Bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım, çıkarmak için işbirliği yapalım ve bunun için de bir ortak komite kuralım' dedik. Ama maalesef komite kurmaya yanaşmadılar ve eylemlerini tek taraflı sürdürdüler. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka bir seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor. 'Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız' dedik ve yaptık. 'Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz ve kazacağız' dedik. Ve şimdi o safhadayız."
'BARIŞ İSTİYORUZ, UZLAŞMA İSTİYORUZ'
Birlik ve beraberlik mesajları veren Akıncı, şöyle konuştu:
"Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz; ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye'yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir."
'MÜZAKERE OLMAMASININ NEDENİ, DOĞU AKDENİZ DEĞİL'
Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu?" sorusu üzerine de, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün 'Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın' diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bir türlü kabule yanaşmamasıdır. Herhangi bir uzlaşma sağlayıp yeniden işe başlayabilmek için geçmişte var olan mutabakatların kabul edilmesi gerekir. Geçmişte var olan mutabakatların özü de iki tarafın siyasi eşitliğidir. Rum tarafı bunu kabule yanaşmıyor. Yani eğer bugün müzakerelerde bir tıkanma varsa, bunun temel nedeni Doğu Akdeniz'de yaşananlar değil, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmemesidir" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

PARTNER Utangaçlıktan nasıl kurtulunur? Utangaçlıktan nasıl kurtulunur?
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik”Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “İmar barışı sürecinde artık son 4 güne girdik”
Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğizKılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

En Çok Okunan Haberler

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Düğünde geline taktığı hediye olay oldu!

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Ekrem İmamoğlu: Yeni bir müjdeyi vermek istiyorum

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Bir ailenin korkulu rüyası oldu! Her gün biri nöbet tutuyor

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

BBP lideri Destici: Apo'yla görüşme Cumhur İttifakı'na bir tuzak

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

Kılıçdaroğlu: 23 Haziran'da her şeyi kontrol edeceğiz

CHP'den askerlik kanununa destek için '45. madde' şartı

CHP'den askerlik kanununa destek için '45. madde' şartı

Son dakika! Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile görüştü: Kabul edilemez

Çavuşoğlu, İzlandalı mevkidaşı ile görüştü: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Devlet Bahçeli'den İzlanda tepkisi!

Bergama Belediye Başkanı'ndan tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

Bergama'da tartışmalara yol açan kararla ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.