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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 12:44 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Başbakan Tatar görüşme sonrasında basın açıklamasında, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerin Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu söyledi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı ile iki haftada bir yaptıkları görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldiklerini ifade etti. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile ekonomik protokol, doğal gaz sondaj, mülteciler, Rum tarafında otobüse yapılan saldırıların ele alındığını söyledi.

Sondaj konusunda ortak komite kurulması talebinde bulunulması kararlaştırıldı
Tatar, görüşmede sondaj konusunun ele alındığını ve bu konuda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Rum tarafında bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını söyleyen Tatar, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazarak bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını kaydetti.

"Ercan’daki Suriyeli mülteciler dün gitti. Artık vize gerekli"
Cumhurbaşkanı Akıncı ile mülteciler ile ilgili sıkıntıları da görüştüklerini ifade eden Tatar, Ercan’da kalan Suriyelilerin dün ülkeden gönderildiğini belirtti. Tatar, artık Suriye vatandaşlarına vize uygulaması konduğunu da belirterek, bu kişilerin eğer vizesi yoksa artık ülkeye gemi veya uçak şirketi ile gelemeyeceğini dile getirdi.
Türkiye ile sondaj konusunda yapılan anlaşma kapsamında Fatih ve Yavuz gemilerinin bölgede olduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerde Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu vurguladı.

Akıncı’nın Guterres’e mektubu
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreterine yazdığı mektubun da görüşüldüğünü ve Akıncı’nın mektubu kendisine de ilettiğini söyleyen Tatar, bunu alınca değerlendireceğini belirtti.

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