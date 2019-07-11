KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan Tatar ile görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Ersin Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Başbakan Tatar görüşme sonrasında basın açıklamasında, Kıbrıs adası etrafındaki zenginliklerin Kıbrıs Türk halkının da hakkı olduğunu söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tatar’ın rutin görüşmesi tamamlandı. Görüşme sonrasında basın açıklamasında bulunan Tatar, Cumhurbaşkanı ile iki haftada bir yaptıkları görüşme çerçevesinde bugün bir araya geldiklerini ifade etti. Başbakan Tatar, Cumhurbaşkanı ile ekonomik protokol, doğal gaz sondaj, mülteciler, Rum tarafında otobüse yapılan saldırıların ele alındığını söyledi.

Sondaj konusunda ortak komite kurulması talebinde bulunulması kararlaştırıldı

Tatar, görüşmede sondaj konusunun ele alındığını ve bu konuda Kıbrıslı Türk ve Rumların haklarının aranabilmesi için ortak komite kurulması yönünde talepte bulunulmasını kararlaştırdıklarını söyledi. Rum tarafında bir otobüse yapılan saldırının da ele alındığını söyleyen Tatar, bu konuda karşı tarafa bir mektup yazarak bu saldırıyı şikayet edeceklerini ve kınayacaklarını kaydetti.