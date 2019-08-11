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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 13:58 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı halkın bayram tebriklerini kabul etti.Cumhurbaşkanlığında yer alan bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komutanları, KTBK ve GKK komutanları, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı halkın bayram tebriklerini kabul etti.
Cumhurbaşkanlığında yer alan bayramlaşmaya, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK komutanları, KTBK ve GKK komutanları, bazı bakan ve milletvekilleri, siyasi parti yetkilileri ve diğer yetkililerle vatandaşlar katıldı. Cumhurbaşkanı Akıncı tebrik kabulünün ardından Cumhurbaşkanlığı Bahçesinde konuklarla sohbet etti, çocuklara bayram hediyeleri verdi ve fotoğraf çektirdi. Cumhurbaşkanı Akıncı, tebrik kabulü öncesinde yaptığı kısa açıklamada, tüm halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını kutladı.
“Bayramlar özel günler, dostluk, kardeşlik duyguları pekişmeli"
Akıncı, Bayram günlerinin sağlık huzur mutlulukla geçmesini diledi. Akıncı, bayramların özel günler olduğuna işaret ederek, bütün kırgınlıkların bir kenara itilmesi gerektiğine vurgu yaptı ve bayramda, dostluk, kardeşlik duygularının pekişmesini diledi, herkese kazasız belasız bir bayram temenni etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Bayram tebriklerini kabul etti

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