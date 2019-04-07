HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 17:47 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Özel Danışmanı Lute ile görüştü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Akıncı, Cumhurbaşkanlığında Lute ile bir araya geldi.

Diğer yandan KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile Lute'un bugünkü görüşmesinin ardından Rum basınında çıkan haberleri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabı Facebook'tan açıklama yapan Özersay, Anastasiadis'in masaya yeni taşıdığı söylenen fikirlerin "siyasi eşitliği sulandırdığını ve bayat olduğunu" kaydetti.

Rum basını, Anastasiadis’in görüşmede ortaya koyduğu fikirlerden birinin, "Kıbrıs sorununun çözümünün ardından, dönüşümlü başbakan ile Kıbrıslı Rum başkan ve Kıbrıslı Türk başkan yardımcısının olacağı parlamenter bir sistem" olduğunu ileri sürmüştü.

PARTNERErkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...Erkeklere kötü haber! Video oyunu oynuyorsanız...
Başkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdiBaşkanlığı kazandı, 4 bin kişiye yemek verdi
Ruanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyorRuanda’da katliamın 25’inci yılı anılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için görevlendirdiği geçici Özel D KKTC Mustafa Akıncı

En Çok Okunan Haberler

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Kim olduğunu öğrenince şoke olacaksınız! Bu nasıl değişim?

Ve kritik tarih belli oldu

Ve kritik tarih belli oldu

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

Ankara için AK Parti'den flaş hamle!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'de silahlı saldırı: 1 ölü

Kadıköy'de silahlı saldırı!

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Er Kaya son yolculuğuna uğurlandı

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düğün konvoyunda feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da nisanda deniz keyfi

Antalya'da nisanda deniz keyfi

KKTC'deki bir okulda 12 yaşındaki çocuk alkol komasına girdi!

12 yaşındaki çocuk komaya girdi

Ankara'daki hamamda aile faciası! Anne ve kızı boğularak hayatını kaybetti

Ankara'daki hamamda aile faciası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.