HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Temsilcisi Lute ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.09.2019 20:25 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’yi kabul etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüştü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmesi saat 17.00’de başladı. Görüşmede, Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile diğer yetkililer de eşlik etti.

Görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, yaptığı yazılı açıklamada, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile bugün uzun ve yararlı bir görüşme yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs Türk tarafı olarak öteden beri üzerinde durduğumuz konulardaki açık ve net olan tutumumuzu ayrıntıları ile izah etti” dedi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, “Sayın Lute, Genel Sekreter’in de beklentisi olan referans kavramları ile ilgili çalışmayı tamamlamaya gayret etmektedir. Bu bağlamda Sayın Lute, Cumhurbaşkanımız ile yarın da görüşme arzusunu iletmiştir. Görüşme, yarın öğleden sonra gerçekleşecektir.” diyerek “Öte taraftan Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute sabah saatlerinde Rum Başkanlık Sarayı’nda, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ile görüştü. Görüşmenin ardından Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou açıklama yaptı. Prodomu görüşmenin verimli olduğunu aktararak Rum lider Anastasiades’in Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması için kendi görüş ve yaklaşımlarını Bayan Lute’ye aktardığını ifade etti. Öte yandan Geçici özel danışman Lute’un, gerekli olması halinde liderlerle ikinci bir kez daha görüşebileceği ifade ediliyor. Lute’un ziyaretinin ana gündeminin referans kavramlarına ilişkin çalışmaları devam ettirme olduğu belirtiliyor.” ifadelerine yer verdi.

PARTNERMükemmel saçla uyanmanın 10 yoluMükemmel saçla uyanmanın 10 yolu
Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajıErdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı
Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)Erdoğan: Gidebilecekleri tek yer, bir sonraki seçimde sandığın en dibi olacaktır (2)

En Çok Okunan Haberler

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Dorian kasırgası 'ölümcül seviye' olan kategori 5'e yükseldi

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Lübnan-İsrail sınırında sıcak saatler! Sığınaklar açıldı

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Monaco'dan Falcao'nun yerine flaş transfer

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Yaşar İpek'in açıklaması sonrasında Seren Serengil'den kötü haber

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

Kayseri'de iş makinesi eve daldı! Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Cumhrubaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?

'Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adli Yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adli Yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Su Ürünleri Kanunu'ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık

Erdoğan müjdeyi verdi! 'Teknik düzeyde tamamladık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.