HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM yetkilisi Luke ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 22:57 | Son Güncelleme

BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tarafların bir araya gelebilmesi için (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirdi.  BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute, Ada'da iki liderin bir araya gelebilmesi için diplomasi başlattı.

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, BM yetkilisi Luke ile görüştü

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Genel Sekreteri’nin geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tarafların bir araya gelebilmesi için (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile görüşme gerçekleştirdi.
BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute, Ada'da iki liderin bir araya gelebilmesi için diplomasi başlattı. Lute, bu amaçla bugün iki liderle görüştürme gerçekleştirdi. Önce Rum lider Anastasiadis ile öğleden sonra da KKTC Lideri Akıncı ile görüşen Lute, Kıbrıs konusunda iki lideri tekrör bir masada oturtabilmek için görüşmeler gerçekleştirdi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirilen görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, bir açıklama yaptı. Burcu, 2.5 saat süren görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Akıncı'nın 'Kıbrıs sorununun çözümü konusunda açık uçlu süreçler olamayacağı' konusundaki kararlılığını ifade ettiğini belirterek şu açıklamayı yaptı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Geçici Özel Danışmanı Sayın Jane Holl Lute ile 2.5 saat süren yararlı bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanımız, görüşmede Genel Sekreter’in de önceden raporunda belirttiği gibi açık uçlu süreçler olamayacağını ve sonuç alıcı bir süreç için izlenmesi gereken prosedürü Sayın Lute’a aktardı. Cumhurbaşkanımız ayrıca bulunacak olası bir çözümde siyasi eşitliğin ve kararlara etkin katılımın önemini Sayın Lute’a bir kez daha ifade etti."

FOTOĞRAFLI

İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...İzleyenler şaşkınlıkla karşıladı! Sevişme sahnesinde...
Aydın'da başsız doğan kuzu, öldüAydın'da başsız doğan kuzu, öldü
Brunson davasında gerekçeli karar açıklandıBrunson davasında gerekçeli karar açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar kameralar önünde eşini ıslattı

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Karamollaoğlu'ndan Melih Gökçek sorusuna dikkat çeken yanıt!

Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Bakan Albayrak vergide indirim paketini açıkladı

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

Amerika'ya yerleşen Tolga Karel ilk kez konuştu: Zor bir süreçteyim

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen açıkladı: Cemal Kaşıkçı'nın cesedi...

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Suudi Arabistan veliaht prensi Selman'a sürgündeki kardeş şoku! İpi çekildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
701 sayılı KHK kabul edildi

701 sayılı KHK kabul edildi

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Batman'da çatışma! Özel harekat polisi yaralandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

Brunson davasında gerekçeli karar açıklandı

Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Kerimcan Durmaz'ı darp eden suç örgütü lideri tutuklandı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı’nın ölümünden 15 gün önce Nusret’te görüntüleri ortaya çıktı

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

İlber Ortaylı: Bize Demirel gibi politikacılar lazım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.