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KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2019 20:13 | Son Güncelleme

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Akdeniz’de yaşanan doğal zenginliler krizi üzerine açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Zaman geç değil.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile Akdeniz’de yaşanan doğal zenginliler krizi üzerine açıklamada bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Zaman geç değil. Bugün bile Doğu Akdeniz’deki bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir” dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşmelerinin ardından basına açıklama yaptı. Yeni hükümet oluştuktan sonra Başbakan Ersin Tatar ile ilk görüşmesini yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Başbakan’la ilk görüşmenin çok yararlı, içerik açısından karşılıklı anlayış içinde oldukları bir toplantı olduğunu söyledi.

“Farklılıklarımız tabii ki olabilir ama kurumlar arası ilişkinin ve diyalogun sürekliliği esastır”
“Farklılıklarımız tabii ki olabilir, bazı konularda daha değişik düşünceler olabilir. Bu çok doğaldır ama kurumlar arası ilişkinin ve diyalogun sürekliliği esastır” diyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeri geldikçe yeni başbakan ile Kıbrıs sorununu ve iç konuları değerlendireceklerini söyledi. Daha önce, iki haftada bir Perşembe günleri Başbakan Tatar ile görüşeceğini açıkladığını anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, gerektikçe ek buluşmaların da olabileceğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tatar ve Spehar ile görüşmesinde, bugün KKTC ile Güney Kıbrıs arasında gerçekleşen, karşılıklı zanlıların iadesiyle ilgili gelişmeleri de değerlendirdiklerini, KKTC’de zanlı olarak bulunan 4 Gürcü vatandaşına karşılık, bir cinayetin zanlısı olarak Güney Kıbrıs’ta bulunan Pakistanlı’nın karşılıklı iadelerinin gerçekleştiğini söyledi.
Karşılıklı iadeler gerçekleşmeden, Başsavcılığın Cumhurbaşkanlığı’nı bilgilendirdiğini, Suçlarla İlgili Teknik Komite’nin Başkanı Hakkı Önen’in de gelişmeler hakkında sürekli olarak Cumhurbaşkanlığına bilgi verdiğini aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, zanlıların karşılıklı iadesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, katkı koyanlara teşekkür etti.

“Bir taraf diğer tarafı suçlu cenneti olarak görmemeli”
Kimliği, kökeni ne olursa olsun bir tarafın suçluyu korur pozisyonda olmaması gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bir tarafın diğer tarafı bir suçlu cenneti olarak görmesinden daha yanlış bir şey olamaz. Bu konu her gündeme geldiğinde sürekli olarak altını çizdim; bir taraf diğer tarafı tanımayabilir ama hiçbir şekilde suçluların sığınacağı bir güvenli bölge olmamalıdır, ne bir taraf, ne öteki taraf. Umarım bu gerçekleşen olay sadece bununla sınırlı kalmaz. Her kim olursa olsun, kökeni ne isterse olsun, kimliği kim isterse olsun eğer bir suç unsuru varsa diğer taraf o suçluyu korur pozisyonda olmamalıdır, ne biz olmalıyız, ne de diğer taraf olmalı. O nedenle bu gelişmenin arkasının gelmesini temenni ederim” ifadelerini kullandı.

“Rumlar buna bugüne kadar yanaşmadılar bundan sonra yanaşırlar mı?”
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la gerçekleştirdiği görüşmede, Akdeniz’de yaşanan gerginliği önlemek amacı ile komite kurulması fikrinin de konuşulduğunu ve bunun bölge için güven artırıcı bir adım olduğunu belirten Akıncı, “Yeri geldikçe bunu Sayın Anastasiadis’le yaptığımız görüşmelerde de gündeme getirdik. Rumlar buna bugüne kadar yanaşmadılar Bundan sonra yanaşırlar mı? Keşke yanaşsalar çünkü bugün Doğu Akdeniz’de bir gerginlik yaşanıyorsa, bunun temel nedenlerinden bir tanesi Rum tarafının bu konuyu bizlerle görüşmeye yanaşmamasıdır” şeklinde konuştu.

“Bugün bile bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir”
Adadaki herkese ait olduğu söylenen doğal zenginliklerin birlikte ele alınabilmesi durumunda herkesin yarar göreceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Zaman geç değil! Bugün bile bu yanlış gidiş tersine çevrilebilir ve herkes için daha yararlı bir noktaya evrilebilir” dedi.

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