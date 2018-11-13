KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Çözüm için tango değil, ya sirtaki ya da halay gerekir bize (2)

'DOĞALGAZIN AVRUPA'YA TAŞINMASI İÇİN EN MANTIKLI YOL TÜRKİYE'

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, basın toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de doğalgaz çalışması başlattığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanabilecek doğalgaz gerginliklerine dikkat çekti. Doğalgazı Avrupa pazarına ulaştırmanın en ucuz ve mantıklı yolunun boru ile Türkiye üzerinden yapılması olduğunun uzmanlar tarafından dile getirildiğini kaydeden Akıncı, "Gerginlik alanı halinde tutmak değil, işbirliği havzası haline getirmek gerekir" dedi. Akıncı, öncelikle İsrail ve Kıbrıs gazını, ileride de Mısır gazını birleştirerek, Türkiye üzerinden Avrupa’ya göndermenin herkesin karına olacağını belirtti.

Bir çözümsüzlük durumunda hidrokarbon yataklarının ya işbirliği alanı ya da bir gerginlik nedeni olacağı uyarısında da bulunan Akıncı, akıl yolu ile bu zenginliklerin değerlendirilmesi için ortak yol bulunması gerektiğini söyledi.

Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis’in çözümden sonra bile Kıbrıslı Türkler ve Türkiye’yi bu denklemin içinde görmediğini, bunun kaygı yarattığını bildirdi.

YENİ FİKİRLER KONUSU

"Yeni fikirler neden konuşulamaz ?" şeklindeki soru üzerine Akıncı, bir 50 yıl daha müzakere süreci olamayacağını, şimdi önlerinde belli hedefleri içeren bir planlama olacağını, bunun uzun süreçler içermeyeceğini savundu. Akıncı, federal çözüm dışında olabilecek iki seçenek bulunduğunu, bunlardan birinin üniter devlet ki, buna Kıbrıslı Türkler'in karşı olduğunu, diğerinin de iki ayrı bağımsız devlet olduğunu, buna da Kıbrıslı Rumlar'ın karşı olduğunu kaydetti. Federal çözüm dışında AB içinde iki devlet formülü bulunduğunu, ancak kendisi hakkında bu formülden kaçındığı düşüncesi olduğuna atıfta bulunan Akıncı, "Ben mümkün olanın peşindeyim, Mümkün olmayan bir şeyi hayal ederek zaman harcamak ve statükonun daha da pekişmesine hizmet etmek benim işim değil” dedi.

'RUMLARIN AZINLIĞI OLMAYIZ'

Müzakere tarihinin 50’nci yılında olduklarını hatırlatan Akıncı, ne yazık ki hâlâ karşılıklı kabul edilebilir bir sonuca ulaşmanın mümkün olmadığını, bu noktaya çok yaklaştıkları anlar olmakla birlikte, bu hedefe ulaşılamadığını kaydetti. Sağlıklı bir değerlendirmenin zamanının geldiğini söyleyen Akıncı, "Sorunun ulaşmaya çalıştığımız çözüm modeli ve parametreleri ile ilişkili olduğu kanaatinde değilim. Çünkü gerçekçi olanlar elimizde formül olarak iki kesimli iki toplumlu Federal çözümden başka bir şeyin olmadığının farkındadırlar. Bunun nedeni de bellidir. Çok açıktır ki, Kıbrıslı Türkler Rumların hakim olacağı üniter bir devlette azınlık hakları ile yetinmeyi kabul etmeyeceklerdir. Kıbrıs Rum tarafında da bazı çevreler iki ayrı devlet fikrine yakınlık duyabileceklerini ima etseler de, Rum toplumunun büyük çoğunluğunun iki ayrı devlet oluşumunu onaylamayacağı aşikardır" diye konuştu.

"Konuşmanızdan müzakere sürecinin yeniden başlamaz manası çıkarılabilir mi?” yönündeki soruya ise Akıncı, müzakerenin başlaması için öncelikle açık ve net bir tablonun ortaya çıkması gerektiğini, bu tabloyu iki tarafın yanında BM'nin de beklediğini belirtti. Muhtemel bir anlaşmanın temellerinden birinin siyasi eşitlik olduğuna dikkat çeken KKTC Lideri Akıncı, "Bu konuda bir netlik oluşmazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacağı aşikar" dedi.

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (DHA)-

